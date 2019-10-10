Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 1, Kars’ta 3, Ağrı’da 5, Erzurum’da 6, Erzincan ve Iğdır’da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum ve Ardahan’da 22, Kars'ta 23 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Aralık’ta 29,1 derece oldu.

ERZİNCAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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