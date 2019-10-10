Araştırma Hastanesinin çehresi değişiyor

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan’da devam eden sağlık yatırımlarına ilişkin olarak gündem değerlendirmesi yaptılar.

Erzincan Milletvekilleri ek bina yapımı ve revizyon çalışmaları devam eden, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle ilgili olarak; “Eskiden bin m2 olan park alanımız da yaklaşık yüz araçlık park alanımız yeni düzenleme ile 11 bin m2’lik alan ile üç yüz araçlık açık otopark alanına ve 9 bin m2’ik alan ile yaklaşık 300 araçlık kapalı otopark alanına kavuşacaktır. Yine eskiden sökümü yapılan 18 ağaç yerine sarmaşık grubu ağaçlardan 185 adet, çalılar grubu ağaçlardan 1009 adet, yapraklı ağaç grubu ağaçlardan 377 adet ve ibreli ağaç grubundan 304 adet olmak üzere 1872 adet ağaç dikimine başlanılmıştır.

Bu vesileyle 7 bin m2’si çim olmak üzere 10 bin 880 m2’lik yeşil alan oluşturulacaktır. Yine eskiden sınırlı olan oturma ve dinlenme alanında bulunan banklar yerine Sibirya çamından oluşan 4 adet çok güzel kamelya ve 25 adette bank koyulmuş ve kaldırımları ve yol düzenlemesi ile dolaşma ve hava alma alanları oluşturulmuştur. Şu an ilimizde mevcut olan çeşitli basamak Ve sınıftaki toplam 40 olan yoğun bakım yatak sayısı 77 ye yükseltilerek halkımızın kullanımına en kısa sürede sunulacaktır. Ayrıca ilimizde devam eden sağlık ve diğer bütün yatırımlarla alakalı olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret ederek şehrimizin ihtiyacı olan yatırımlar için gerekli ödeneklerin sözünü aldık” ifadelerini kullandılar.

ERZİNCAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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