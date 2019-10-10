D\u00fcnyada sadece Erzincan Ovas\u0131 nda Ek\u015fisu Sazl\u0131klar\u0131nda tespit edilen Bern S\u00f6zle\u015fmesi ile korumaya al\u0131nan Erzincan S\u00fctotu (Sonchus Erzincanicus) bitkisi i\u00e7in bitkisi i\u00e7in t\u00fcr eylem plan\u0131 haz\u0131rlama \u00e7al\u0131\u015ftay\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Fehmi Y\u00fcksel, \u2018\u2018Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z stratejik hedefleri kapsam\u0131nda 20132023 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 100 t\u00fcr\u00fcn korunmas\u0131 i\u00e7in t\u00fcr eylem plan\u0131 yap\u0131lmas\u0131 bulunmaktad\u0131r\u2019\u2019 dedi. Erzincan\u2019da Erzincan S\u00fctotu (Sonchus Erzincanicus) bitkisi i\u00e7in t\u00fcr eylem plan\u0131 haz\u0131rlama \u00e7al\u0131\u015ftay\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Erzincan\u2019da \u00f6zel bir otel de ger\u00e7ekle\u015fen \u00e7al\u0131\u015ftaya Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Fehmi Y\u00fcksel, Erzincan Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat \u015eahin, Erzincan Do\u011fa Koruma Milli Parklar \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc U\u011fur \u00d6nel, Erzincan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00dcniversitesi (EBY\u00dc) Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Biyoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Botanik Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ali Kandemir ve davetliler kat\u0131ld\u0131. Toplant\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 yapan Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Erzurum 13. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Fehmi Y\u00fcksel, T\u00fcrkiye nin \u00e7ok zengin bir biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fe sahip oldu\u011funu aktaran Y\u00fcksel, \u015funlar\u0131 kaydetti: Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz b\u00fcnyesinde y\u00fcr\u00fct\u00fclen biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fi koruma faaliyetlerinden bir tanesi de t\u00fcr koruma eylem stratejilerinin geli\u015ftirilmesidir. Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczce \u00fclkemiz yaban hayat\u0131 flora ve fauna zenginli\u011finin korunmas\u0131 i\u00e7in t\u00fcr eylem planlar\u0131 yapt\u0131r\u0131lmaktad\u0131r. Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z stratejik hedefleri kapsam\u0131nda 20132023 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda 100 t\u00fcr\u00fcn konulmas\u0131 i\u00e7in t\u00fcr eylem plan\u0131 yap\u0131lmas\u0131 bulunmaktad\u0131r. Bu hedef do\u011frultusunda. 2013 y\u0131l\u0131ndan bug\u00fcne kadar yap\u0131lan T\u00fcr Eylem Plan\u0131 say\u0131s\u0131 79 adettir. 2015 y\u0131l\u0131nda 12. 2016 y\u0131l\u0131nda 11. 2017 y\u0131l\u0131nda 15 ve 2018 y\u0131l\u0131nda ise 18 t\u00fcr i\u00e7in T\u00fcr Eylem Plan\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde bug\u00fcne kadar 4 t\u00fcr i\u00e7in t\u00fcr eylem plan\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Erzurum ilinde yay\u0131l\u0131\u015f g\u00f6steren ye endemik bir t\u00fcr olan \u0130spir \u00e7\u0131ng\u0131ra\u011f\u0131 (Campanula troegerae), Ardahan Binde IUCN g\u00f6re tehdite yak\u0131n olan A\u011fr\u0131 Kertenkelesi T\u00fcr Eylem Plan\u0131, Erzurum \u0130li endemik ve nesli tehlike alt\u0131nda olan Kerk\u00fcr (Ferula mervynii) T\u00fcr Eylem Plan\u0131 ve I\u011fd\u0131r \u0130linde IUCN g\u00f6re nesli tehlike alt\u0131nda I\u011fd\u0131r \u00c7\u00f6l Faresi (Meriones dahli) oldu\u011funu s\u00f6yledi. Erzincan s\u00fctotu neslinin t\u00fckenme tehdidi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yad\u0131r B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcr\u00fc Y\u00fcksel, \u2018\u2018Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz taraf\u0131ndan 2019 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde farkl\u0131 illerde 21 adet T\u00fcr Eylem Plan, haz\u0131rlanmas\u0131 uygun g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015f olup, bunlarda iki t\u00fcr B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde ba\u011fl\u0131 illerdedir. Birincisi Erzincan \u0130linde bulunan Ek\u015fisu Sazl\u0131klar\u0131nda tespit edilmi\u015f olan Erzincan s\u00fctotu (Sonchus erzincanicus) t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Bu t\u00fcr neslinin t\u00fckenme tehdidi ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yad\u0131r. Di\u011fer bir t\u00fcr ise Bayburt \u0130li Kop Da\u011f\u0131 M\u00fcdafaas\u0131 tarihi Milli Park\u0131nda bulunan ve lokal endemik olan \u00c7ar\u015fak Otu \u00c7ar\u015fak \u00c7ay\u0131 d\u0131r. Bu t\u00fcr\u00fcn nesli tehlike alt\u0131nda olmas\u0131 ve dar bir alanda yay\u0131l\u0131\u015f g\u00f6stermesinden dolay\u0131 t\u00fcr eylem plan\u0131 yap\u0131lmas\u0131 uygun g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr diyen Y\u00fcksel, \u2018\u2018Erzincan s\u00fctotu (Sonchus erzincanicus) Erzincan s\u00fctotu t\u00fcr\u00fc, Ek\u015fisu Sazl\u0131klar\u0131 Sulak Alan\u0131nda bulunan 4 endemik bitki taksonlar\u0131 i\u00e7erisinde nesli k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte tehlike alt\u0131nda olan lokal endemik olan bir t\u00fcrd\u00fcr. HaziranEyl\u00fcl aras\u0131nda \u00e7i\u00e7eklenen Erzincan s\u00fctotu, IUCN tehlike kriterlerine g\u00f6re CR (Kritik)\u2019\u2019 kategorisinde ve Bern s\u00f6zle\u015fmesine g\u00f6re Ek bir listesinde bulunmaktad\u0131r. Ek\u015fisu Sazl\u0131klar\u0131nda tespit edilen bitki taksonlar\u0131 i\u00e7erisinde alan\u0131 temsil eden bayrak t\u00fcr olup Ek\u015fisu Sazl\u0131klar\u0131 Sulak Alan\u0131 Y\u00f6netim Plan\u0131nda 2 numaral\u0131 Uygulama Hedefi alt\u0131nda s\u00fct otunun \u0130zlenmesi ve T\u00fcr Eylem Plan\u0131 yap\u0131lmas\u0131 iki ayr\u0131 faaliyet olarak yer almaktad\u0131r. Bahse konu bitki, Erzincan ilinin karasal, ve i\u00e7 su ekosistemleri biyolojik \u00e7e\u015fitlilik envanter ve izleme Projesinde \u00f6zellikle yok olma tehdidi alt\u0131ndaki Sonchus erzincanicus t\u00fcr\u00fcn\u00fcn Ekosistem d\u00fczeyinde izlenmesi \u00d6nerilmektedir diye konu\u015ftu. Bu bitki t\u00fcr\u00fcn\u00fc koruma zorunlulu\u011fumuz var Yap\u0131lan konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan Proje koordinat\u00f6r\u00fc Mehmet G\u00fcl ve Erzincan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u00dcniversitesi (EBY\u00dc) Fen Edebiyat Fak\u00fcltesi Biyoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fc Botanik Anabilim Dal\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ali Kandemir taraf\u0131ndan sunumlar\u0131 ile devam etti. Prof. Dr. Ali Kandemir, D\u00fcnyada sadece Erzincan Ovas\u0131 n\u0131n do\u011fusundaki tuzlu batakl\u0131klarda g\u00f6r\u00fclen ve Bern S\u00f6zle\u015fmesi ile korumaya al\u0131nan Erzincan S\u00fctotu bitkisinin, antimikrobiyal (bakterilere kar\u015f\u0131 diren\u00e7li) \u00f6zelli\u011fi ile toprakta yeti\u015fmeyen d\u00fcnyan\u0131n ender endemik bitki t\u00fcrleri aras\u0131nda bulundu\u011fu tespit edildi\u011fini s\u00f6yleyerek, Erzincan S\u00fctotu bitkisinin ilk defa 1957 y\u0131l\u0131nda \u0130sko\u00e7 ve \u0130ngiliz bilim adamlar\u0131 taraf\u0131ndan topland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve daha sonra yeni bir t\u00fcr oldu\u011funun fark\u0131na var\u0131lmas\u0131 \u00fczerine bilim d\u00fcnyas\u0131na bir yay\u0131nla kazand\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kandemir, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: 2000 li y\u0131llara kadar b\u00fct\u00fcn aramalara ra\u011fmen bu bitkiye bir daha ula\u015f\u0131lamam\u0131\u015f. 2000 li y\u0131llarda ger\u00e7ekle\u015ftirilen bir \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda taraf\u0131mca bu bitki yeniden toplanm\u0131\u015f ve daha sonra bu bitkinin da\u011f\u0131l\u0131mlar\u0131 ve ne \u015fekilde \u00fcredi\u011fi analiz edildi. S\u00f6z konusu bitkinin \u00fclkemiz a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00f6nemi 1979 y\u0131l\u0131nda imzalanan Avrupa n\u0131n Yaban Hayat\u0131 ve Ya\u015fama Ortamlar\u0131n\u0131n Korunmas\u0131 S\u00f6zle\u015fmesi ne (Bern S\u00f6zle\u015fmesi) g\u00f6re Erzincan S\u00fctotu, korunma alt\u0131na al\u0131nmas\u0131 gereken bir bitki t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Bu bitki t\u00fcr\u00fcn\u00fc koruma zorunlulu\u011fumuz var. dedi.