Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına tam destek verdi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” denildi.

ERZİNCAN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:57

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