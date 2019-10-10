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Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

İHA

Binali Yıldırım Üniversitesi’nden Barış Pınarı Harekatına tam destek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına tam destek verdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan Mehmetçiğimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” denildi.

ERZİNCAN

10 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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