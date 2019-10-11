Erzincanlı kadınlardan "Barış Pınarı Harekatına" dualı destek

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– Erzincanlı kadınlar, cami ve kuran kurslarında bir araya gelerek, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtına destek için dualar etti.

Erzincan'da da Terzibaba Camisinde, Süreyya Hanım Kız Kur’an Kursu’nda, Ahmet Hamza&Münire Hanım Kız Kur’an Kursu’nda İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, İl Vaizi Emine Sağlam ve İl Vaizi Arzu Kılınç nezaretinde Fetih Suresi okundu, dualar ilahi kabule arz edildi.

İl Müftü Yardımcısı Ayşe Yılmaz, Mehmetçik için dualar ettiklerini belirterek, "Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman ordumuzun, güvenlik güçlerimizin harekâtını hayırlı eyle, şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım” dedi.

ERZİNCAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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