Rektör Prof. Dr. Akın Levent’ten “Barış Pınarı Harekatına” destek mesajı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan “Barış Pınarı Harekâtına” destek açıklamasında bulundu.

Rektörlük makamında açıklamada bulunan Prof. Dr. Akın Levent, huzur, güven ve refah parolasıyla yola koyulan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, millî güvenliğimizi tehdit eden her türlü terör unsurlarını etkisiz hâle getirmek ve yerinden yurdundan edilmiş masum Suriye halkının yurtlarına emin bir şekilde dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemize yönelik her türlü terör faaliyetlerini bertaraf edecek bu harekâtın, ulusal ve bölgesel huzurun tesisi ve temini yolunda, hayati bir önem taşıdığı herkesçe malumdur. Bir yanda PKK/PYD, bir yanda DEAŞ. Diğer yanda ise terör sevicileri. Dünya genelindeki bütün insanlık dışı uygulamalara karşı çıkan en dik ses ve vicdani tutumuyla, sağduyunun temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarımızda olan bitene kayıtsız kalması düşünülemezdi. Bu necip milletin gözbebeği şanlı ordumuz ve ulusal menfaatlerimiz için gün, birlik günüdür. Gün, onlar için dua günüdür.

Allah, Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan kahraman ordumuzun mensubu Mehmetçiğimizi korusun ve muzaffer eylesin!”

ERZİNCAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

GÜNEŞ 06:20

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.