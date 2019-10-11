TYB’den “Barış Pınarı Harekâtına” destek mesajı

“Barış Pınarı Harekâtının” başlamasının ardından Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi’nden destek mesajı geldi.

TYB Erzincan il temsilcisi Halil İbrahim Özdemir, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Fırat’ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik “Barış Pınarı” adıyla askeri bir operasyon başlatmıştır. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması temelinde, çocuklar başta olmak üzere bütün bölge halkının huzur ve güvenliğinin tesisi, demografik yapının korunması ve mültecilerin bölgelerine dönmeleri için ülkemizin bu terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyoruz”

ERZİNCAN 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:58

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