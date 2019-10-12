Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

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Erzincan’da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 01. 30 sıralarında Erzincan Erzurum kara yolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Akın idaresindeki 24 AAK 295 plakalı otomobil ile Onur Salih Gürer yönetimindeki 28 DH 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:59

GÜNEŞ 06:21

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

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