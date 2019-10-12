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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

İHA

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu öğle saatlerinden itibaren Ağrı’nın doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars, Ağrı ve Ardahan’da 7, Erzurum’da 8, Erzincan’da 9, Iğdır’da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 24, Erzincan'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum’da 19, Ardahan'da 14, Kars'ta 18 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de 3,6 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 29,4 derece oldu.

ERZİNCAN

12 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 04:59
  • GÜNEŞ 06:21
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:56
  • YATSI 19:13
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