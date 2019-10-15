Şahin’den "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" kutlama mesajı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadın çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerde en önemli görevleri üstlenen gizli kahramanlarımızdır. Ülkemizde tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kadın çiftçilerimiz üstlenmektedir. Hayat boyu hiçbir sorumluluktan kaçmayarak annelik içgüdüsü ve fedakârlığı ile hareket eden kadınlarımız topraktan sofraya olmak üzere tarımın her aşamasında söz sahibi konumundadır.

Bu duygu ve düşüncelerle yazın sıcağında, kışın soğuğunda fedakârca üretim yapan eli nasırlı, avuç içi toprak kokan, alnında damla damla teri parlayan cefakâr kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutluyorum.”

ERZİNCAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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