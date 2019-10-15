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Erzincan Belediye Meclisi'nden 'Barış Pınarı Harekatı' deklarasyonu

İHA

Erzincan Belediye meclisi Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon yayınladı.

Erzincan Belediye Meclisi'nden 'Barış Pınarı Harekatı' deklarasyonu

Erzincan Belediye meclisi Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon yayınladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun konuşmasında, “Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti mensuplarından oluşan meclisimizin ortak kararıyla Barış Pınarı Harekâtı için ortak bir bildiri hazırladık. Bu bildirinin okunması için şuan da toplanmış bulunmaktayız” dedi ve bildirinin okunmasını oylamaya sundu.
Oy birliği ile okunması kabul edilen bildiri Kâtip Üye Mehmet Ali Turan tarafından okundu.
Okunan bildiride; “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır.
Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir.
Barış Pınarı Harekâtı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.
Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir.
Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

ERZİNCAN

15 Ekim 2019 Salı

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