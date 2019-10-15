T\u00fcrkiye genelinde oldu\u011fu gibi Erzincan\u2019da da e\u015f zamanl\u0131 olarak genel asayi\u015fin ve kamu d\u00fczeninin devam\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 amac\u0131yla; kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131 civar\u0131nda, stratejik \u00f6neme haiz b\u00f6lgelerde, \u00f6zellikle vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun olarak bulunduklar\u0131 yerlerde \u201cT\u00fcrkiye G\u00fcven Huzur (2019\/4) Uygulamas\u0131\u201d yap\u0131ld\u0131. Erzincan merkez ve il\u00e7elerde 90 ekip ve 430 polisin kat\u0131l\u0131m\u0131 ile g\u00fcn boyu 5 a\u015famada yap\u0131lan denetim ve uygulamalarda bin 630 ki\u015fi sorguland\u0131. Uygulamada 71 umuma a\u00e7\u0131k i\u015f yeri ve 60 servis arac\u0131 kontrol edilirken 8 ki\u015fiye adli idari i\u015flem uyguland\u0131. 10\u2019a yak\u0131n aranan \u015fah\u0131sta yakaland\u0131. \u00d6te yandan T\u00fcrkiye G\u00fcven Huzur Uygulamas\u0131 2019\/4 ad\u0131 verilen uygulama kapsam\u0131nda \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan \u015fu bilgiler verildi: \u201c\u00dclke genelinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne m\u00fczahir ki\u015filerin yo\u011fun olarak bulunabilece\u011fi yerler, vatanda\u015flar\u0131n yo\u011fun olarak bulundu\u011fu e\u011flence ve etkinlik yap\u0131lan meydanlar, okul \u00f6nleri ve metruk binalarda ger\u00e7ekle\u015fti. 16 bin 566 noktada yap\u0131lan uygulamaya, 67 bin 848 personel ve 210 dedekt\u00f6r k\u00f6pe\u011fi kat\u0131ld\u0131. Uygulama kapsam\u0131nda 565 bin 662 ki\u015fi sorguland\u0131. Bu sorgulardan, 3 adam \u00f6ld\u00fcrme , 8 ya\u011fma , 20 uyu\u015fturucu madde ticareti yapmak , 2 \u00e7ocu\u011fun cinsel istismar\u0131 , 2 silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak , 1163 di\u011fer su\u00e7lardan ve 17 si \u00e7ocuk 65 kay\u0131p ki\u015fi olmak \u00fczere toplam 1263 aranan ki\u015fi yakaland\u0131. 839 ki\u015fiye adliidari i\u015flem yap\u0131ld\u0131, 152 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Uygulamada, 39 bin 729 u okul servis arac\u0131 olmak \u00fczere 160 bin 190 adet ara\u00e7 kontrol edildi. 3 bin 463 \u00fc okul servis arac\u0131 olmak \u00fczere 18 bin 319 araca i\u015flem yap\u0131ld\u0131, 5 adet aranan ara\u00e7 tespit edildi. 428 i okul servis arac\u0131 olmak \u00fczere bin 302 adet ara\u00e7 trafikten men edildi. Uygulamada 29 bin 915 umuma a\u00e7\u0131k i\u015f yeri denetlendi, 303 umuma a\u00e7\u0131k i\u015f yerine i\u015flem yap\u0131l\u0131rken, 7 i\u015f yeri kapat\u0131ld\u0131. Ayr\u0131ca 22 adet ruhsats\u0131z tabanca, 12 adet ruhsats\u0131z av t\u00fcfe\u011fi, 8 adet kurus\u0131k\u0131 tabanca, 259 adet mermi, 6 adet kesici delici alet, 2 gram kokain, 3 bin 897 gram esrar, 11 gram eroin, 3 bin 911 gram bonzai, 34 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy, 2 bin 147 paket ka\u00e7ak sigara ve 24 litre ka\u00e7ak i\u00e7ki ele ge\u00e7irildi.\u201d