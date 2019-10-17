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Belediye başkanı engellilerin yaşadığı zorlukları yaşayarak test etti

İHA

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelsiz bir yaşam için "Başardıklarımı Gör, Beni Fark Et" etkinliği düzenledi. Etkinlikte tekerlekli sandalyeye binen Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşayabilmeleri için önündeki engelleri mutlaka kaldıracağız" dedi.

Belediye başkanı engellilerin yaşadığı zorlukları yaşayarak test etti

Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelsiz bir yaşam için “Başardıklarımı Gör, Beni Fark Et” etkinliği düzenledi. Etkinlikte tekerlekli sandalyeye binen Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Engelli kardeşlerimizin daha rahat yaşayabilmeleri için önündeki engelleri mutlaka kaldıracağız” dedi.
Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda engelsiz bir yaşam için “Başardıklarımı Gör, Beni Fark Et” etkinliği düzenlendi. Engelli vatandaşların çektikleri zorluklar konusunda vatandaşlarda farkındalık oluşturabilmek adına meydana engelli parkurları yerleştirildi. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, engelli vatandaşların yaşadığı zorlukları tecrübe edebilmek için tekerlekli sandalyeye bindi. Oluşturulan parkurda ilerlemekte güçlük çeken Başkan Aksun, zorda olsa parkuru tamamladı. Başkan Aksun, engelli vatandaşların daha kolay yaşayabilmeleri için ilde önlerindeki tüm engelleri kaldıracağını belirtti.

“Engelli vatandaşların daha rahat bineceği araç sayısını arttıracağım”
Engelli parkurunda bayağı zorlandığını ifade eden Aksun, “Engelsiz vatandaş olarak denemesini yaptım. Gerçekten engelleri aşabilmek için basit bir engel bulmuştum ama bayağı zorlandığımı hissettim. Allah nasip ederse bu şehirde zor yaşayan bu kardeşlerimizi daha kolay yaşayabilmeleri için önündeki engelleri mutlaka kaldırıp, özellikle engelsiz vatandaşların da dikkatlerini çekerek onlara da farkındalık oluşturup engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaşmasını sağlayacağız. Bununla birlikte kent ulaşımıyla da ilgili irtibata geçip engelli vatandaşların rahat binip inebileceği arabaların sayısını arttırma yoluna gideceğiz” diye konuştu.

“Can kutsaldır, onda kusur aranmaz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan da, “Hepimize malumdur ki can kutsaldır, onda kusur aranmaz. Nasıl gördüğünüzle, nereye konumlandırdığınızla ilgilidir. Bu doğrultuda eğitim, sağlık ve istikrar sosyal hizmet alanlarında önlerine konulan engelleri tespit ederek bunlara yönelik çözümler üretiyor ve bakanlık olarak, il müdürlüğü olarak hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise, “Çocuklarımızı fark etmek üzere, başardıklarını görmek üzere, imkan verilince neler olduğunu görmek üzere bir araya geldik. Birazdan hep beraber oluşturulan parkurlara geçeceğiz. Parkurlarda engelli çocuklarımızın yapabildiklerini engelsiz olarak bizler ne kadar yapabiliyoruz onları göreceğiz” ifadelerini kullandı.
Engelli çocukların engellerini unuttukları etkinlik, hep birlikte halay çekilmesi ile sona erdi.

ERZİNCAN

17 Ekim 2019 Perşembe

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