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Erzincan’da DEMARD’tan Mehmetçiğe destek

İHA

Erzincan'da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe Türk bayrakları ile destek verdi.

Erzincan’da DEMARD’tan Mehmetçiğe destek

Erzincan’da Demiryolları Makinistler Derneği (DEMARD), Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe Türk bayrakları ile destek verdi.
Erzincan Tren Garı'nda bir araya gelen demiryolu çalışanları ve Erzincan Mesleki ve Tanıtım Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi öğrencileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Türk bayrakları ile tekbirler getirip, “Kahrolsun PKK” sloganı attılar. DEMARD Erzincan Temsilcisi yaptığı açıklamada, amaçlarının Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğunu ifade etti.
Yapılan açıklamanın ardından Kur'anı Kerim okunarak, Mehmetçiğe zafer duası yapıldı.

ERZİNCAN

17 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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