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Erzincan’da kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan’ın Heybeli köyünde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, halata bağladıkları ineği, bir saatlik çalışmayla kuyudan çıkardı. İneğin sahibi yetkililere teşekkür etti.

ERZİNCAN 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:04

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