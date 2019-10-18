Erzincan’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada

Erzincan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada 2 sürücü yaralandı.
Erzincan Kemah yolu köprülü kavşak üzerinde geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil, sürücülerden birisinin şerit ihlali yapması üzerine kafa kafaya çarpıştı. Kaza anı şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ERZİNCAN
18 Ekim 2019 Cuma
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