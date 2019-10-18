Doğu'da 3 ilde sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu’da 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu Erzurum, Erzincan ve Ağrı çevreleri zaman zaman parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle güney yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 1, Kars'ta eksi 2, Ağrı'da 2, Erzurum'da 7, Iğdır'da 6, Erzincan'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 25, Erzincan'da 23, Ağrı’da 22, Kars’ta 21, Erzurum ve Ardahan’da 20 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 6,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzurum İspir’de 27,9 derece oldu.

ERZİNCAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

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