Milletvekili Karaman ve Çakır’dan Muhtarlar Günü kutlama mesajı

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ortak bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Devletimizin halkımıza sunduğu hizmetin yerinde ve kaliteli olması için yerel yönetimlerin güçlü olması gerekir. Halktan kopuk, halkın isteklerini, sıkıntılarını bilmeyen, vatandaşların dertleriyle hemhal olmayan bir devletin dünyada söz sahibi olması beklenemez. Bunun bilincinde olan devletimiz, demokrasimizin nüvesini oluşturan muhtarlarımıza hak ettikleri değeri vermektedir. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, Cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallerimizin en önemli temsilcisi olmuştur. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Halkımızın teveccühüne mazhar olmak, muhtarlarımıza büyük sorumluluklar yüklemektedir. Şehrimizin her alanda gelişmesinde, kalkınmasında muhtarlarımızın rehberliğine, düşüncelerine ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki her bir muhtarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da bu bilinçle çalışmalarını sürdürecektir. Muhtarlarımızın ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 19 Ekim’i Muhtarlar Günü olarak ilan etmiştir.

Mahalli idarelerin daha da güçlenmesinin nişanesi olacağını umut ettiğim 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyoruz”

ERZİNCAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:28

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:47

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.