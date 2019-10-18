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AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci’den Muhtarlar Günü kutlama mesajı

İHA

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Erzincan İl Başkanı Şireci’den Muhtarlar Günü kutlama mesajı

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Şireci mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Muhtarlar vatandaşla devlet arasında çok ciddi köprü vazifesi görüyor. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın ailesinden biri gibidir. Muhtarlık, fedakârlık ve sevgi gerektiren zor bir görevdir ve muhtarlarımız da bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, ilk olarak 2. Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 yılında kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. Muhtarlık, en kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarından bir tanesidir. Biz de AK Parti olarak, muhtarlarımıza hak ettiği değeri vermekte, halka hizmet yolunda tüm mahalle muhtarlarımızla diyaloğumuzu sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü yürekten kutlarken, halkımıza hizmet yolunda her zaman muhtarlarımızla birlikte yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyoruz”

ERZİNCAN

18 Ekim 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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