Binali Yıldırım'a memleketi Erzincan'da sıcak karşılama

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da coşkuyla karşılandı. Yıldırım’a sevgi seli izdihama neden oldu.

Ankara’dan hava yoluyla Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, Erzincan Havalimanı'nda Vali Ali Arslantaş, protokol mensupları ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Uçaktan indikten sonra vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, Cuma namazını Camii Kebir Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası cami önünde bekleyen vatandaşlarla da bir süre hasbihal eden Binali Yıldırım daha sonra üniversitenin akademik yıl açılış programına katılacak.

ERZİNCAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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