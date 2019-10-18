Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

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Erzincan’da yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan Erzurum kara yolu Yalnızbağ yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LU 280 plakalı otomobil yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin çalışması neticesinde 2 kişi kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:05

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