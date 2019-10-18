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Binali Yıldırım: “İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler bütün şartları kabul edip dönüp ...

İHA

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da kendi ismini taşıyan üniversitenin 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakata değinerek, "İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler bütün şartları kabul edip dönüp gittiler" dedi.

Binali Yıldırım: “İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler bütün şartları kabul edip dönüp gittiler” Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan’da kendi ismini taşıyan üniversitenin 20192020 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakata değinerek, “İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler bütün şartları kabul edip dönüp gittiler” dedi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2019 2020 Akademik Yılı Açılış töreni eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla coşkuyla gerçekleşti. Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinden oluşan koronun verdiği konserle başladı. Ardından üniversitenin tanıtım filmi izlendi.
Rektör Prof. Dr. Akın Levent, üniversitenin kuruluşundan günümüze tarihi gelişimi hakkında bilgi vererek 25 bine yakın öğrenci ve bin 500’e ulaşan akademik ve idari personelle yükseköğrenim hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş da, “20192020 akademik yılının üniversitemiz, şehrimiz, ülkemiz ve tüm akademisyen ve öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitemizin sürekli gelişen, büyüyen ve şehrimize değer katan yapısıyla yeni başarılara kapı açmasını temenni ediyor, yeni akademik yılımızın huzur ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum. Üniversiteler, bulundukları illere entegre olarak, o şehrin halkıyla bütünleşip, her alanda bilim ve insanları buluşturup, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kalkınmasını sağlayan yapılardır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi şehrimizin vizyonudur. Kentimizin ve bölgemizin göz bebeğidir. Bugüne kadar ilimizin ve ülkemizin kalkınmasında, bilim anlamında ilerlemesine katkı sunan üniversitemiz, bundan sonra da bu misyonunu sürdürecektir” diye konuştu.

“İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler bütün şartları kabul edip dönüp gittiler”
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Türkiye 2016 Ağustos'un da Fırat Kalkanı Harekatı başlattı. Hiç kimse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin böyle bir operasyon yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Bölgeye huzur getirdik, güvenlik getirdik. Ülkemizdeki 360 bin göçmeni göndererek yerleşmelerini sağladık. Daha sonra 2018'in Ocak ayında bu sefer Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatarak terör örgütünden temizledik. Bizim tarihimizde, bizim geleneğimizde sadece ve sadece iyilik var. İnsanı yaşat ki dünya Yaşasın ilkesi var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi bir baştan bir başa imar etmek için kalkındırmak için yolları böldük hayatları birleştirdik. Barış Pınarı Harekatı'yla kahraman Mehmetçiğimiz destan yazdı. İşin sıkı olduğunu görünce tıpış tıpış geldiler bütün şartları kabul edip dönüp gittiler. Bu millet büyük millet. Bu milletin binlerce yıllık tarih bilinci var, bağımsızlık aşkı var. Onun için bu milletle iş tutarken herkes 10 sefer düşünmesi lazım” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından öğrencilere ve sona eren film festivali kapsamında sanatçılara plaket taktimi yapıldı. Program Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Ek Binası’nın temel atma töreniyle sona erdi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 20192020 Akademik Yılı Açılış Törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kurum müdürleri, iş insanları, akademisyenler ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.

ERZİNCAN

18 Ekim 2019 Cuma

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