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Kemaliye’deki maden arama faaliyetleri hakkında KEMAV raporu

İHA

Kemaliye'deki maden arama faaliyetleri hakkında Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısı raporu açıklandı.

Kemaliye’deki maden arama faaliyetleri hakkında Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) tarafından gerçekleştirilen istişare toplantısı raporu açıklandı.
Kemaliye Atatürk Kültür Merkezi’nde, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, KEMAV Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen, KEMAV Doğal Yaşamı ve Çevreyi Koruma Komitesi Sorumlusu Müştak Ağrikli, Kemaliye köy muhtarlarının büyük bölümü, ilçe STK temsilcileri, Arapgir Belediyesi yetkilileri, köylerden gelen temsilciler ve Kemaliye’de yerleşik vatandaşlarla birlikte 150‘den fazla kişinin katılımıyla yapılan istişare toplantısında ilçeyi tehdit eden altın madeni sorununa yapıcı katkılar sağlanarak son derece verimli bir şekilde gerçekleştirildi.
İstişare toplantısının raporu maddeler halinde şöyle açıklandı:
1. KEMAV Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen tarafından yapılan sunumda ‘açık ocak altın madenciliğinin’ çevreye verdiği zararlar detayları ile izah edilmiş, bu madenin ilçemizde yıllar içinde yapacağı tahribatlar da çok etkili bir şekilde görsellerle birlikte ifade edilmiştir.
2. Toplantıda, Kemaliye’nin olağanüstü doğal yapısı, endemik bitki örtüsü, kültürü ve tarihi ile asla vazgeçilemeyecek bir değer olduğu, bu değerin kaybının hiçbir şekilde riske atılmaması gerektiği katılımcılar tarafından teyit edilmiştir.
3. Sondaj çalışmalarının başladığının haber alınması üzerine, Belediyemizin hemen saha ziyareti yapmış olduğu ve sondaj işleminin yasal durumunu sorgulamak üzere DSİ ile yazışmalara başlanıldığı bilgisi edinilmiştir.
4. Kemaliye Eski Belediye Başkanı Mustafa Haznedar da,2007 yılında Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, ‘özellikle Dilli bölgesinde yapılacak çalışmaların Kemaliye’nin su kaynaklarını ve en önemlisi de Kadıgölünün kaynağını etkileyebileceğinden bahisle, bu alanda yapılacak sondaj çalışmalarının 950 metre kotunun altında kalmasına dikkat edilmesi gerekliliğinin’ belirtildiğini söylemiştir. Söz konusu inceleme ve sonuçlarının, bölgemizde altın madenciliği arama faaliyetlerinin önlenmesi için önemli bir yasal gerekçe olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
5. Toplantı esnasında Kemaliye’nin korunması için altın madeni işletmesi kurulması riski olan bölgenin Milli Park olarak ilan edilmesi önerisi çok dikkat çekici bulunmuştur. Arapgir Belediyesinden katılım sağlayan heyet, söz konusu sondaj sahalarının da içinde yer aldığı alanların 2015 yılında Milli Park ilan edilmesi için başvuruda bulunulduğunu belirterek Yukarı Fırat Havzasındaki madencilik faaliyetleri ile birlikte mücadele yürütme önerisinde bulunmuşlardır.
6. Toplantıya katılım sağlayan muhtarlar, davet edilmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Her biri etkin bir şekilde söz alarak, kendi bölgelerindeki maden ocakları ile ilgili yaptıkları mücadeleleri ve aldıkları sonuçları katılımcılarla paylaşmışlardır.
7. KEMAV Başkanı İsmail Yücel tarafından, MTA Genel Müdürünün ziyaret edildiği ve ayrıca DSİ’nin yer altı sularından görevli biriminin yetkilileri ile görüşüldüğü; görüşmelerde Kemaliye’deki mevcut altın madeni arama faaliyetleri hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve tedbir alınması talebinde bulunulduğu bilgisi katılımcılarla paylaşılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, önümüzdeki günlerde Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden bir heyetin konu ile ilgili inceleme yapmak üzere Kemaliye’ye geleceği bilgisi edinilmiştir.
8. Katılımcılar, altın madeni işletmesinin, bölgedeki işsizliği istismar ederek, özellikle ekonomik gelecek kaygısı taşıyan kesimler arasında taraftar bulduğunu ifade etmişlerdir.
9. Kemaliye’deki maden arama faaliyetleri için yürütülecek mücadelenin öncelikli olarak hukuki zeminde gerçekleştirilmesi gerektiği, işletme ruhsatına istinaden açık ocak altın madeni faaliyetlerinin başlaması öncesinde ÇED raporu alınması aşamasında bütün hukuki yolların kullanılmasının uygun olacağı, bilahare ise memleketin bekası için yasal hak arama mücadelesinin her zeminde yapılması gerektiği ve bunların uzun soluklu bir süreç olacağı belirtilmiştir.
10. Bu toplantının devamının Ankara’da ve İstanbul’da da gerçekleştirilmesinin, gerek konuyu gündemde tutmak açısından gerekse mücadelenin Kemaliyelilerin olduğu her yere yayılması açısından yararlı olacağı konuşmacılar tarafından belirtilmiştir.
11. Toplantının akabinde Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Dr. Mustafa Ferudun Çelikmen ve Müştak Ağrikli’den oluşan komite, İlçe Kaymakamımız Murat Atıcı ile görüşerek toplantı hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.
12. Ertesi gün (18.10.2019) yöremizde sondaj işlemlerini başlattığı bilinen maden işletmesinin yetkilileri işletme ruhsatı ve ilgili diğer dokümanları Kemaliye Belediyemize getirmişlerdir. 19 adet olarak izin aldıkları ve planladıkları anlaşılan Ağıl Köyü Kızıltepe Mevkii’ndeki sondaj çalışmalarının sadece dördünü gerçekleştirdikten sonra 18.10.2019 itibariyle çalışmaları sonlandırdıklarını beyan etmişlerdir.
13. Tarafımızdan firma yetkililerine sorulması üzerine, işletme ruhsatı kapsamındaki arazilerin ‘orman niteliğinde ve hazine arazisi’ olduğu ve firma tarafından şahıslardan arazi satın alınmadığı firma yetkililerince beyan edilmiştir. Kemaliye Belediye Başkanımız tarafından ilgili kuruluşlar nezdinde yapılan sorgulama ile de bu bilgi teyit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ERZİNCAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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