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Erzincan’da off-road yarışları nefes kesti

İHA

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 4'ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında OffRoad ve Doğa Sporları Kulübü(EROFF) tarafından düzenlenen offroad yarışları nefes kesti.

Erzincan’da off-road yarışları nefes kesti

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında OffRoad ve Doğa Sporları Kulübü(EROFF) tarafından düzenlenen offroad yarışları nefes kesti.
Dumanlı Yaylasında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen etkinliğe Erzincan ve çevre illerde faaliyet gösteren offroad kulübü üyesi çok sayıda sporcu katıldı. Pilotlar çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için özel dizayn edilmiş araçlarıyla kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar zorlu kapılardan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı. Zaman zaman parkurlara saplanan araçlar iş makinesi ile kurtarıldı.

ERZİNCAN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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