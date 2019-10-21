Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece düştüğü Doğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Kars’ta 8, Ardahan'da 3, Ağrı'da 9,4, Iğdır’da 8,9, Erzincan'da 9 derece ölçüldü.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Kars’ta 14, Erzurum ve Ardahan’da 15, Ağrı ve Iğdır’da 17, Erzincan’da 20 derece olacak.

ERZİNCAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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