Erzincan’da 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Eski TBMM Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde düzenlenen 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali kapsamında doğada 10 kilometre yürüyüş yaptı.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan festivalde sırasıyla Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Valisi Ali Arslantaş birer açılış konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye çıkan Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatına değinerek varılan anlaşmayla Türkiye’nin istediklerini masada da kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yürüyüş başladı. Yıldırım, beraberindeki protokol mensupları ve çok sayıda gençle 10 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı. Yıldırım'ın yürüyüşüne, Türk bayrakları taşıyan vatandaşlarda eşlik etti.

Yürüyüşün ardından öğrenciler biryandan halaylar çekerek eğlenirken off road gösterisi de adeta nefesleri kesti.

4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivaline; eski TBMM Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZİNCAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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