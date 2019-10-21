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Erzincan’da PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan eski HDP Erzincan İl Başkanı, tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Erzincan il Başkanlığı görevinde bulunan A.P., isimli şahsın, terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan A.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:08

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