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AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır, gazetecilerle bir araya geldi

İHA

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ile birlikte gazetecilerle biraraya gelerek kentin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundular.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut ile birlikte gazetecilerle biraraya gelerek kentin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundular.
İktidar partisi olarak Erzincan’a yatırım ve hizmet açısından çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Milletvekili Karaman ve Çakır, ortak açıklamada şu bilgilere yer verdiler:
“ Üniversitemizin açılış törenine katılan son Başbakanımız Binali Yıldırım Erzincan’ı ulusal basında Türkiye’nin gündemine getirmiştir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin Erzincan’a katkılarından bahsederek her geçen gün her geçen sene daha da ileriye gideceğini her yıl üniversite öğrenci sayımızın artacağını Erzincan’a ve Türkiye’mize yakışır bir üniversite olacağını iletti. Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Vakfı yeniden yönetim kurulu yeniden oluşturulmuştur. Yönetime birçok Erzincanlı ve Erzincan dışından Erzincan gönüllüleri olan işadamları katılmıştır. Yönetime katılan iş adamlarımız hem üniversitemize hem de Erzincan’ımıza katkı sağlayacaklar. Daha şimdiden Çelebi Holding Sivil Havacılık Okulunun genişletilmesi için gereken bina yatırımına başlamıştır. Temeli Başbakanımız tarafından atılmıştır. Diger taraftan geçtiğimiz sene başlanan yeni İmam Hatip Lisesinin inşaatını üstlenen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas’ta vakıf yönetimine girmiş ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın talimatı okul inşaatını önümüzde ki eğitim öğretim yılına kavuşturacağı sözünü vermiştir.
Açılışıntan sonra baba ocağında Dumanlı Yaylasında geleneksel olarak her yıl düzenlenen festivale katılarak Erzincan’da yayla turizminin gelişmesine katkı sağlamıştır. Başbakanımız burada festivale katılan gençlerimiz ve hemşerilerimizle birlikte doğa yürüyüşü yapmıştır.
Erzincan’da 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti şu anda Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sunulmaktadır. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 farklı hizmet binasında hizmet vermektedir. Bunlar; 1 Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana bina. 2 Eski Askeri Hastane (psikiyatri, göğüs hastalıları, enfeksiyon ve Fizik tedavi birimleri). 3 Göz acil yerleşkeleri (Eski Dünya Göz Hastanesi). Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi şu an için bu 3 birimde toplam 410 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Ancak bu yatakların bir kısmı eski askeri hastane bünyesinde koğuş sistemine göre 6 yataklı olup, Sağlık Bakanlığı günümüz nitelikli yatak standardını karşılamamaktadır. Çok yakında hizmete girecek olan 250 yataklı ek hizmet binası ile Erzincan halkına yakışır nitelikli yatak standardını sağlamış olacağız. Eski askeri hastanedeki birimlerin ana binaya taşınması ile toplam 550 ye yakın nitelikli yatak sayısına ulaşmış olacağız. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yatak ek hizmet binası ile nitelikli yatak sayısında artış ile birlikte; çocuk ve erişkin yoğun bakım yatak kapasitesi, ameliyathane ve diyaliz kapasitesinde de artış olacaktır. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yatak ek hizmet binasında 280 açık, 28 engelli, 240 kapalı toplam 548 araç kapasiteli otopark mevcuttur. İlimize geçen ay yapılan 70 doktor atamasından sonra geçen haftada 7’i uzman 10 doktor atası daha yapılmış olup, herhangi bir eksik branş kalmamıştır. Yardımcı sağlık personeli ve hizmet sınıfı personel ihtiyacı Sağlık Bakanlığı tarafında sağlanacaktır. İlimizden sağlık sebebiyle il dışı yapılan sevklerde son yılların en düşük seviyesindedir. Bu sevklerinde çok büyük bir kısmını kadromuzda olmayan Çocuk Hastalıları Yan Dalları oluşturmaktadır. Dörtyol yerleşkesinde yapımı devam eden 500 yataklı Devlet Hastanesi ise hızlı bir şekilde sürmektedir. 3 sene sonra halkımızın hizmetinde olacaktır. Uluköy’de de uygulanması planlanan yüzde 50 hibeli sera projesi Erzincan merkez ve Üzümlu köyleri de uygulamaya alınmıştır. Mevcut durumda yaklaşık 50 kişi sera yapmayı taahhüt etmiştir. Devlet katkısı ve çiftçi payı ile toplam 12 milyon TL olan maliyetlerin bir miktar artması dolayısı ile proje bütçesiyle toplamda 60 70 çiftçiye 2 dekar sera yapılması hedeflenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca OSB’de bir sera üretim merkezide kurulmaktadır.”
Toplantının sonunda AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut’ta yapılan çalışmalar hakkında görüş beyan ederek soru cevap şeklinde program sona erdi.

ERZİNCAN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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