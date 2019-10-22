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Vali Arslantaş: “Erzincan’da 200 milyonluk spor yatırımı devam ediyor”

İHA

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan'daki amatör spor kulüp başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Vali Arslantaş, Erzincan'da spor için 220 milyon TL'lik devam eden yatırım olduğunu söyledi.

Vali Arslantaş: “Erzincan’da 200 milyonluk spor yatırımı devam ediyor”

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan’daki amatör spor kulüp başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Vali Arslantaş, Erzincan’da spor için 220 milyon TL’lik devam eden yatırım olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta kutlanan amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında Erzincan’da faaliyet gösteren amatör spor kulüp yöneticileri yemekli toplantıda bir araya geldi. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır’ın da katıldığı toplantıda Erzincan’da amatör sporun son durumu ve amatör spora yapılacak destekler konuşuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan’da futbol haricinde 25 bin 645 aktif sporcunun bulunduğuna vurgu yaparak, Erzincan’da spora yapılan yatırımları sıraladı.
Yeni şehir stadyumunun yapım işinin hızlı şekilde devam ettiğini söyleyen İl Müdürü Burak Mumcu, “İliç ilçesinde bir gençlik merkezi, Refahiye’de bir gençlik merkezi kompleksinin inşasının yanı sıra, Spor Toto ile imzalanan protokol kapsamında Erzincan’da bulunan yüzme havuzunun çatısının değiştirilmesi, ilçelerdeki ve il merkezindeki tüm sentetik futbol sahalarının bakım ve onarımlarının yapımı ve yeni merkez spor salonunun soğutma işlemlerinin yapımını üslendiler” dedi.
2020 yatırım programına alınan projeleri ele alan Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, “şehrin batı girişinde mevcutta bir halı sahanın bulunduğu alana 2 bin kişilik kapalı spor salonu yapılacak. Ergan kayak merkezine 100 yataklı bir otel ve yanına amatör futbol takımlarının da kullanabileceği, yüksek irtifa kamplarının yapılabileceği iki adet futbol sahası da yatırım programına girmiştir. İlimizde 5’i kapalı olmak üzere 20 semt sahasının yapımı da yatırımlarımız arasında. İlimizdeki doğa sporları altyapısının yenilenmesi ve altyapı tesislerinin yapılması için binicilik, dağcılık, rafting, ofroad, kano, bisiklet, yamaç paraşütü sporlarına 13 Milyon TL’lik yatırım programa alınmıştır” dedi
Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ise, Erzincan’da spor alanlarının geliştirilmesi ve vatandaşların, gençlerin spora yönlendirilmesi noktasında atılacak her adıma ellerinden gelecek tüm desteği sağlayacaklarını vurguladılar.
Toplantıya başkanlık eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, bugün itibariyle spor için 220 milyon TL’lik devam eden yatırım olduğuna vurgu yaparak, “130 milyonu Yeni Şehir Stadyumu yapımı için ayrılmış. Fakat bu stadyumun içinde 12 branşta spor yapılabilen salonlar var. Bundan sonra Erzincan’da spor salonu ihtiyacı olmayacak. Her bir branş için ayrı ayrı salonlar var bunlar da 130 milyonun içerisinde. Kalan 90 milyonun tamamı amatör sporların altyapısına dahil. Devlet olarak vatandaşın spor yapabilecekleri tesislerin altyapısını hazırlıyoruz. Bundan sonra bol bol spor yapacağız. Bu amatör spor yapan gençlerimiz içerisinden profesyonelliğe geçireceğimiz gençlerimiz olacak. Çünkü bizin okul sporlarında oranımız yüzde 85. Bu oranla biz Türkiye birincisiyiz. Bizim her çocuğumuz bir spor dalı ile ilgileniyor. Böyle bir sporu seven bir topluluğun içerisinde bulunmak bizim için de ayrı bir mutluluk” dedi.
Konuşmaların ardından amatör spor kulüp yöneticilerinin sorunları dinlenerek en kısa sürede çözümü için not alındı.

ERZİNCAN

22 Ekim 2019 Salı

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