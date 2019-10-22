Erzincan İstanbul’da tanıtılacak

Erzincan Valiliği himayesinde Erzincan Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile 511 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Maltepe’de düzenlenmesi planlanan "Erzincan Tanıtım Günleri” programının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan'ın doğal, kültürel ve turizm değerleri ile yöresel zenginlikleri, yerli ve yabancı ziyaretçilere anlatılmak üzere 0511 Kasım tarihleri arasında İstanbul’un Maltepe semtinde "Erzincan Tanıtım Günleri” düzenlenmesi planlanıyor. Konuyla ilgili olarak Erzincan Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile Erzincan’daki Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, tanıtım günlerine katılacak olan esnafın katılımı ile Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Erzincan'ın ve bölgenin sahip olduğu zengin turizm potansiyelini kapsamlı bir şekilde tanıtma fırsatı bulunacağı etkinlikte Erzincan'ın tarihi, sosyal ve kültürel yönü, meşhur lezzetleri, tanıtılması hedefleniyor.

ERZİNCAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

GÜNEŞ 06:32

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:41

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.