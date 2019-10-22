Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe selam

Erzincan’da Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiğe milli futbolcuların asker selamıyla verdiği destek 81 milyona sembol oldu. Sosyal medyada 7’den 70’e her kesimden milyonlar asker selamıyla Mehmetçiğe destek veriyor. Erzincan’da da Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

Okul öğretmenlerinden Tülay Şimdi Mumcu, öğrencilerimizi, vatanına, bayrağına ve dinine bağlı yeni Mehmetçikler olarak yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Bu milletin bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımız, bu ezanların susmaması, vatanımız, çocuklarımızın geleceği için bizler her türlü zorluğa katlanmaya hazırız. Erzincan’dan Mehmetçiğimize selam olsun. Biz burada okulumuzda huzur içerisinde ders yapabiliyorsak bunu oradaki Mehmetçiklerimize borçluyuz. Öğrencilerimizi vatanına bayrağına dinine bağlı yeni Mehmetçikler olarak yetişiyoruz. Bu millet içinde Mehmetçik asla bitmez.” dedi.

ERZİNCAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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