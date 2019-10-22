Erzincan’daki Ahıskalı öğrenciler, sürgünün gerçekleştiği tren raylarını ziyaret etti

Erzincan’daki Ahıskalı öğrenciler, Ahıska’da sürgünün gerçekleştiği tren raylarını ziyaret etti.

DATÜB Gençlik Kolları, düzenlediği gezi kapsamında Erzincan’daki Ahıskalı öğrencilerle Ahıska’ya gitti. Gezinin ikinci gününde DATÜB Gençlik Kolları 14 Kasım 1944 tarihinde gerçekleşen Ahıska Sürgününün başladığı tren raylarını ziyaret etti. Ahıskalı gençler tren raylarında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzincan’da eğitim alan öğrencilerden Onur Bayram, “Orada bir üzüntü hissettim. Bir an Ahıska Türklerini o trenlere nasıl bindirdikleri ve o kapıları kapatırken onların bakışları gözlerimin önüne geldi” dedi.

Erzincan’da eğitim alan Luiza Mamedova ise “Tren raylarını gördüğümde o sürgün, kabus dolu günler gözümde canlandı, çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

ERZİNCAN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:09

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