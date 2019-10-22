Erzincan’da bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzincan’da bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

İHA

Erzincan'da geçtiğimiz 18 Ekim günü bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Erzincan’da bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

Erzincan’da geçtiğimiz 18 Ekim günü bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı.
Olay, 18 Ekim 2019 tarihinde Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi Hastaneler Caddesi üzerinde saat 21. 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, durdurdukları bir şahsa bıçak çekip, tehdit ederek motosikletini gasp eden 2 zanlı kaçarak kayıplara karıştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hemen çalışma başlatarak iki zanlının kimliklerini tespit etti. Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede zanlıların kalabilecekleri yerleri belirleyerek düzenledikleri operasyonla F. D. (19) ve M. A’yı (20) Geçit TOKİ konutlarında saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Evde, bıçak, kurusıkı tabanca ve gasp edilen motosiklet ele geçirildi.
Asayiş Şubesinde sorgulanan iki zanlıdan M.A’nın cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Adliyeye ‘gasp’ suçundan sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:09
  • GÜNEŞ 06:32
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
Erzincan’daki Ahıskalı öğrenciler, sürgünün gerçekleştiği tren raylarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Erzincan’daki Ahıskalı öğrenciler, sürgünün ...
Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim Okulu öğrencilerinden Mehmetçiğe selam
YEREL HABERLER Mimar Sinan Şehit Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlköğretim ...
Aşı korkusu öğrencileri hüngür hüngür ağlattı Erzincan’da ilköğretim öğrencilerine yönelik aşı kampanyası start aldı
YEREL HABERLER Aşı korkusu öğrencileri hüngür hüngür ...
Erzincan İstanbul’da tanıtılacak
YEREL HABERLER Erzincan İstanbul’da tanıtılacak
Vali Arslantaş: “Erzincan’da 200 milyonluk spor yatırımı devam ediyor”
YEREL HABERLER Vali Arslantaş: “Erzincan’da 200 milyonluk spor ...
Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı
YEREL HABERLER Erzincan'da yağmur yağışı dereleri taşırdı
EBYÜ Devlet Üniversiteleri genel sıralamasında 81. sırada yer aldı
YEREL HABERLER EBYÜ Devlet Üniversiteleri genel sıralamasında 81. ...
AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır, ...
Vali Arslantaş’tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Arslantaş’tan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı
YEREL HABERLER HDP Erzincan eski İl Başkanı, PKK'lılarla ...
Erzincan’da kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Erzincan’da kaçak keklik ve tavşan avlayan 5 kişi ...
Eski HDP Erzincan İl Başkanı, tutuklandı
YEREL HABERLER Eski HDP Erzincan İl Başkanı, tutuklandı
Erzincan’da 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Erzincan’da 4’ncü Dumanlı Yaylası Gençlik ve Doğa ...
Lise öğrencilerine teknolojiden uzak kamp
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine teknolojiden uzak kamp
Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak yağmura dikkat!
Erzincan’ı sis sardı
YEREL HABERLER Erzincan’ı sis sardı
Erzincan’da Şafak Sezer’e öğrencilerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Erzincan’da Şafak Sezer’e öğrencilerden yoğun ilgi
Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak
YEREL HABERLER Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağış etkili ...
Minik yüreklerden Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER Minik yüreklerden Mehmetçiğe asker selamı
Traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
YEREL HABERLER Traktörün römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X