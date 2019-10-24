Erzincan'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Erzincan’da ailesiyle eve giden uzman çavuş ile alkollü şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 403. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uzman Çavuş S.D., ailesiyle birlikte eve giderken sokakta alkollü oldukları öne sürülen B.D. ve E.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

ERZİNCAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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