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Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

İHA

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemah ilçesinde ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 1,1, Kars'ta eksi 2,9, Ağrı'da 1,4, Erzurum'da 1,3, Erzincan'da 6, Iğdır'da 6,2 derece olarak ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 21, Ağrı ve Iğdır’da 18, Erzurum, Kars ve Ardahan’da 15 derece olacak.
Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 6,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemah’ta 22,5 derece oldu.

ERZİNCAN

24 Ekim 2019 Perşembe

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