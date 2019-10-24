Erzincan´da keklik avlamada, limiti aşan 2 avcıya 9 bin 346 TL ceza

ERZİNCAN'da avlanma limitini aşan 2 kişiye toplam 9 bin 346 TL para cezası kesildi.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılara göz açtırmıyor. Özellikle kınalı keklik ve yaban tavşanı avının başlamasıyla birlikte, ekipler, koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Tercan ilçesinde yapılan kontrol sırasında, avlanma limitlerine uymayarak toplam 17 kınalı keklik avlayan 2 kişiye, günlük limit dışı avladıkları 13 kınalı keklik için 1026 TL idari, 8 bin 320 TL tazminat olmak üzere toplam 9 bin 346 TL para cezası uygulandı.



ERZİNCAN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:11

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