Ahıska Türkleri için kurulan seralardan 4 milyon lira gelir

UKRAYNA'dan 2015 yılında Türkiye'ye getirilerek, Erzincan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri için yaptırılan seralardan yaklaşık 4 milyon TL gelir elde edildi. Tarım ve Orman Erzincan İl Müdürü Murat Şahin, "Amacımız, ilerleyen yıllarda ilimizi sebze merkezi haline getirmek" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından ortak hazırlanan proje ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesine kurulan, her biri bin 600 metrekare olan 50 sera, 50 Ahıskalı ailenin geçim kapısı oldu. İlk yılda özellikle domates ve salatalık üretimi yapıldı. İlçede 80 bin metrekare alana kurulan seralarda mevsim itibarıyla hasada başlandı. Ahıska Türkleri tarafından üretilen domates ve salatalıklar başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, seralarda incelemelerde bulundu. Erzincan'da 2 yıl içinde seracılığın 70 dekardan 300 dekara çıkarıldığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Erzincan İl Özel İdaresi ve il müdürlüğümüzün ortaklaşa projesi, soydaş kardeşlerimiz için 2017 yılında uygulamaya konuldu. Belirlenen 50 Ahıskalı aile ile birlikte tarım danışmanlarımızın desteği ile bahar aylarında üretime başladık. Nasıl yapacaklarını öğrettiler, vatandaşlarımıza eğitimler yapılarak, seminerler verilerek, başka seralar gezdirerek, bir şekilde üreticilerimiz bu hayatta başlamış oldu. Amacımız, ilerleyen yıllarda ilimizi sebze deposu, sebze merkezi haline getirmek. Bunu örtü altında da daha kuvvetlendirmek istiyoruz. 2 yıl önce 70 dekar olan seralarımız bugün 300 dekarı geçti. Hedefimiz birkaç yılda ilimizde 1000 dekar alanda örtü altı üretimine geçmek. Burası önceden çöplük alanıydı ama şimdi 50 aileye 82 dönüm alanda çok güzel üretim tesisi oldu. 3,54 milyon TL getirisi oldu buradaki çiftçilerimizin. İlerleyen yıllarda ürünlerin çeşitlenmesini sağlayacağız inşallah."



ERZİNCAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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