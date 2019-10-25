Doğu’da 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars, Ağrı ve Ardahan’da gece hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta eksi 2, Ardahan'da eksi 2, Ağrı'da eksi 1, Erzurum'da 2, Erzincan'da 6, Iğdır'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 20, Iğdır'da 21, Ağrı'da 17, Erzurum'da 15, Ardahan ve Kars’ta 16 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle’de eksi 7,4 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah’ta 23,2 derece oldu.

ERZİNCAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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