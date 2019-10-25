Öğretmen ve velilerden Mehmetçiğe kan bağışı desteği

Erzincan’da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri Türkiye’nin sınırında oluşturulmaya çalışılan terörü yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe kan bağışında bulundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe destek vermek amacıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu öğretmenleri ve öğrenci velileri kan bağışında bulundu. Kan bağışı kampanyasına öğretmen ve velilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu Müdürü Önder Demir, “Suriye’nin kuzeyinde çarpışan Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla okulumuzda kan bağışı kampanyası başlattık. Kızılay ile ortaklaşa yaptığımız kan bağı kampanyasında velilerde yoğun ilgi gösterdi. Mehmetçiğin yanında olduğunu hissetmek amacı ile öğretmenlerimiz ve tüm velilerimizle birlikte böyle bir kampanya başlattık. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız” diye konuştu.

ERZİNCAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.