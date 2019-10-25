Okunan 1000 Fetih suresinin duası yapıldı

Erzincan’da Barış Pınarı Harekatına destek için okunan bin Fetih suresinin duası Fatih İlköğretim Okulunda düzenlenen programla yapıldı.

Erzincan Fatih İlköğretim Okulunda Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe destek amaçlı program düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen programa İl Vaizi Servet Tiryaki, Boyacılar Camii İmamı İsrafil Yıldız, Üniversite Cami İmamı Muhlis Arli, Fatma Hatun Camii İmamı Adem Kütük, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa katılan cami imamları tarafından Fetih süresi okundu ve dualar edildi.

Okul Müdürü Ziyaddin Devravut, "Bugün kahraman Mehmetçiğimizin, yurt içi ve yurt dışında, özellikle Suriye’nin kuzeyinde, terör belasına karşı verdiği şanlı mücadeleye destek için okunan Yasin, Tebareke, Fetih sürelerinin duasını yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu hususta bize yardımcı olan öğretmenlerime, velilerime, öğrencilerime ve misafir hocalarıma da teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sözde müttefikimiz olan ABD ülkeleri, NATO ülkeleri teröristleri maşa olarak kullanmaktalar. Binlerce yıldır yaşadığımız ve zengin medeniyet inşa ettiğimiz coğrafyamızda nice savaşlar, nice ihanetler, nice yıkımlar yaşadık. Her defasında vatanımıza sahip çıktık. Hainlere gereken dersi verdik. Bugün ise Milli şairimizin mısralara döktüğü gibi; ‘Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i Bedrin Aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.’ Daha 2016 Temmuz’da aziz milletimiz milli birlik ve beraberliğini kahramanca koruduğu gibi, bu gün de yüce milletimize, kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize Allah güç ve kuvvet vere! Uzun yıllar komşumuz olan Suriye’de ki terör belası için, sınır hattında ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan kahraman Mehmetçiğimizi, komutanlarımızı ve Özgür Suriye Ordusunu kutluyor, onların Cenabı Allah yar ve yardımcıları olmasını ve bu programda okuduğumuz duaların himmeti ile buluşmalarını diliyorum.” diye konuştu.

Program velilerin hazırladığı helvaların katılımcılara ve öğrencilere dağıtımıyla son buldu.

ERZİNCAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:37

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.