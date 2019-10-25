Erzincan’ın güzelliği sanatçıların türküleri eşliğinde kliplerle beğeniye sunuldu

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Erzincan’ın tabi ve doğal güzelliği, sevilen sanatçıların türküleri eşliğinde valiliğin desteği ile çekilen kliplerle beğeniye sunuldu.

Doğayla tarihin birbirini tamamladığı, adrenalin doğa sporlarının başkenti, Türkiye'nin büyüleyici yerlerinden Erzincan'ın ulusal ve uluslararası çapta tanıtılması amacıyla kentin çeşitli bölgelerinde valiliğin desteği ile sevilen sanatçılar tarafından seslendirilen klipler, basınla paylaşıldı.

Kliplerin çekilmiş olduğu alanlar şöyle belirtildi:

Caner Gülsüm’ün, seslendirdiği “Güzel Seni Çok Özledim” isimli eseri Ekşisu’da çekildi.

Deniz Toprak’ın seslendirdiği “Söndürdün Beni” isimli eseri Kemaliye’de çekildi.

Hüseyin Kalkan'ın seslendirdiği "Gezsemde Dünyanın Dört Bucağını" isimli eseri Erzincan merkezde çekildi.

Ender Balkır'ın seslendirdiği "Küstürdüm Barışamam" isimli eseri Kemah’ta çekildi.

Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği "Eyvallah" isimli eseri Tercan’da çekildi.

Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği "Benim Hikayem" isimli eseri Erzincan Tren Garında ve Turistik Doğu Ekspresi’nin Kemaliye/Çaltı Erzincan güzergahındaki eşsiz tabiat dokusu eşliğinde çekildi.

Oğuz Aksaç'ın seslendirdiği "Arada Bir" isimli eseri Ergan Dağı Kış Sporları ve Turizm merkezinde çekildi.

Eray Yeşilırmak'ın seslendirdiği "Can Veriyor" isimli eseri Erzincan'ın tarihi ve turistik yerlerinde çekildi.

Gökhan Namlı'nın, seslendirdiği “Demedim mi” isimli eseri Erzincan’ın farklı bölgelerinde çekildi.

Tanju Güneş’in seslendirdiği “Bilemezsin ki” isimli eseri Kemaliye’de çekildi.

10 klipten 5’inin çekimlerini yapan ZDG Prodüksiyondan Zeki Demirbaş, “Erzincan Valiliği’nce, kentin tarihi ve doğa güzelliklerini tanıtmak için yapılan çalışmalar çerçevesinde 10 sanatçıya 10 klip projesi başlamış, sevilen sanatçı Oğuz Aksaç’ın organizasyonunda çekimler tamamlanarak halkımızın beğenisine sunulmuştur. Oğuz Aksaç, “Eyvallah”, DenizToprak “Söndürdün Beni”, Caner Gülsüm “Güzel Seni Çok Özledim”, Erder Balkır “Küstürdüm Barışamam”, Hüseyin Kalkan "Gezsemde Dünyanın Dört Bucağını” klipleri ZDG Prodüksiyon Zeki Demirbaş ve Alperen Demirbaş tarafından 1 ay içerisinde çekilerek Erzincan Valiliğine teslim edilmiştir” dedi.

ERZİNCAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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