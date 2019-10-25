Erzincan Belediyesi yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor

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Erzincan Belediyesi tarafından şehir genelinde yol genişletme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yol genişletme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında 15 gün önce İnönü mahallesinde 14 sokakta yol genişletme çalışmalarına başlandı. Ekiplerin yoğun mesaisi ile bugün yapılan asfalt çalışmalarında İnönü Mahallesi 14. sokağı vatandaşların hizmetine açtı.

Çalışmalar kapsamında sokakta bulunan eski yapıların bahçe duvarları yeni imar planına göre geri çekilerek tretuvar ve asfalt çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaları inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, vatandaşların yoğun ilgisi ve teşekkürleriyle karşılandı. Bölgede bulunan vatandaşlar çalışmalardan ötürü Erzincan Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.

ERZİNCAN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:12

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