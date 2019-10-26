Erzincan’da terör sığınak ve barınakları imha edildi

Erzincan’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan ‘KIRAN4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu’ kapsamında terör sığınak ve barınakları imha edilerek mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nca; 0610 Ekim 2019 tarihleri arasında, Kemah ilçesi Dereköy Köyü mülki sınırları içerisinde ki Dereşoran vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak, barınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, KIRAN4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu icra edildi.

Operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlığı unsurlarınca 8 ayrı noktada iki sığınak/mağara ile 6 barınak tespit edilerek söz konusu mağara/sığınaklarda yapılan arama sonucunda; 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış iki adet EYP, bir adet EYP’ye ait basma düzeneği ve beş adet düzenek hale getirilmiş pil bloğu, 34 adet 5 56 mm M16 Piyade tüfeği fişeği, bir adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 12 adet elektrikli fünye, 450 metre kablo, biri dolu, üçü boş olmak üzere toplam dört adet 12 kilogramlık tüp, biri dolu üçü boş olmak üzere toplam 4 adet 2 kilogramlık tüp, çok sayıda muhtelif yaşam gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

ERZİNCAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

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