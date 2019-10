Vali Arslantaş’tan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Arslantaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. yıl dönümünü hep birlikte büyük bir coşku ile kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhuriyet, istiklâli ve istikbali uğruna ölüme meydan okuyan, milli ve manevi değerlerini çiğnetmeyen, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen Kurtuluş Savaşımızı eşsiz bir zaferle taçlandıran kahraman ecdadımızın bizlere emanetidir. Atalarımızın, bedelini kanlarıyla ve canlarıyla ödeyerek bizlere miras bıraktığı bu emanete aziz milletimiz ilelebet sahip çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda muasır medeniyet seviyesinin daha da üzerine çıkarmak için durmadan ve yorulmadan çalışacak, Cumhuriyet tacını sonsuza dek gurur ve şerefle taşıyacaktır. Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın her bir ferdini, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir. Ülkemiz için bir zenginlik olan bu farklılıklarımızı ayrılıklara dönüştürmeye, kadim kardeşliğimizi sabote etmeye, vatanımızın bütünlüğünü milletimizin birliğini bozmaya çalışan odaklara ve onların sinsi oyunlarına karşı aziz milletimiz, büyük devlet olmanın şuuruyla gerek siyasi, gerek askeri ve gerekse de ekonomik anlamda her türlü mücadeleyi büyük bir başarı ile sürdürmektedir. Milletçe, en büyük gücümüz olan birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek yolumuza devam ettiğimiz sürece, hiçbir engel daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha güçlü bir ülke olmaktan bizi alıkoyamaz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ve canlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, tüm Erzincanlı hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

ERZİNCAN 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:36

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:36

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.