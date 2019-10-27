Erzincan’da köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü

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Erzincan’ın Çağlayan beldesinde köpeklerin kovaladığı kurt su kanalına düştü.

Çağlayan beldesinde yaşayan Ali Ekber Çelik, tarlasına giderken su kanalının kenarında bir köpeğin kanala doğru hücum edip geri çekildiğini gördü. Çelik, merak edip kanala doğru baktığında suda bir kurdun yüzdüğünü fark etti. Cep telefonuyla kurdu görüntüleyen Çelik, “Son zamanlarda çok sık kurtların insanlarla karşı karşıya geldiğini duyuyorum. Sürü halinde geziyorlar. Bu civarda da sürülere saldırdıklarını duyuyoruz. Araziye gittiğimizde daha dikkatli olmaya ve yalnız gitmemeye çalışıyoruz” dedi.

ERZİNCAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:14

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YATSI 18:53

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