Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

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Erzincan’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Çarşı TOKİ’ler girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:14

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