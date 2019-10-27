Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Çarşı TOKİ’ler girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
ERZİNCAN
27 Ekim 2019 Pazar
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