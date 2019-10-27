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Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA

Erzincan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 14. 00 sıralarında Çarşı TOKİ’ler girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobil ile üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ERZİNCAN

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:14
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  • AKŞAM 17:35
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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