Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi Umurlu köyünde halkla buluşma toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, Umurlu köyünde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelerek halk buluşma toplantısı yaptı. Yapılan toplantıya ilçe daire müdürleri de katıldı.

Umurlu köyünde yapılan vatandaşla buluşma toplantısında, Kaymakam Ramazan Polat’a muhtar Latif Yılmaz köy hakkında kısa bilgi verdikten sonra köyün sorunlarını anlattı. Sorunların bir kısmı mahallinde daire amirleri ile birlikte çözülürken bir kısmı da ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözüme kavuşturulmak üzere not alındı. Vatandaşlardan söz alanların sorunları Kaymakam Ramazan Polat ve daire müdürleri tarafından cevaplandırıldı. Köy halkı böyle bir toplantının tertip edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

ERZİNCAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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