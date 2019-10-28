Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de en düşük sıcaklık Göle’de ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sıcaklık 22,4 dereceyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde en düşük sıcaklık eksi 8,2 dereceyle Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan, Erzurum ve Kars’ta eksi 4, Ağrı’da eksi 1, Erzincan ve Tunceli’de 5, Iğdır’da 4 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır’da 20, Tunceli’de 19, Ağrı, Kars ve Erzurum’da 15, Ardahan’da 16 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 8,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemaliye’de 22,4 derece oldu.

ERZİNCAN 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:15

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YATSI 18:52

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