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Buraya tırmanmak cesaret istiyor

DHA

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde sarp kayalıklara inşa edilen Via Ferrata (Demir yol) parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Parkurda tırmanış yapan Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları, 470 metre yükseklikteki zirvede, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı vererek, selam gönderdi.
Dünyanın ikinci büyük kanyonuna ev sahipliği yapan Kemaliye ilçesinde 2017 yılında yapımına başlanılan ve yaklaşık 1 ay süren 'Via Ferrata' parkuru, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Kaymakamlık, belediye ve Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) işbirliği ile yapılan macera yolu, geçen yaz sezonunda çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi. Eğin Gabanı mevkisinde 470 metre yüksekliğindeki kayalık duvara demir ve çelik halatlarla oluşturulan parkur, usta dağcıların yanı sıra maceraseverlerden de yoğun ilgi görüyor. Güvenlik önlemleri altında yaklaşık iki saat süren duvar tırmanışının ardından zirveye ulaşan sporcular, zirveden 'Wingsuit' atlayışı gerçekleştiriyor.
KEMAV Başkan Yardımcısı Ferudun Çelikmen, Türkiye´de ilk kez Via Ferrata parkurunun Kemaliye´de kurulduğunu ifade ederek; "Burayı 'Wingsuit' (yarasa kanat) atlayışları için zirveye tırmanış için kurduk, ancak zamanla maceradan hoşlanan, adrenalin seven sporcular da kullanmaya başlayınca büyük bir ilgi uyandırdı. Gerçekten cesaret isteyen, tırmanırken tüm bedenin çalıştığı bir parkur, her yıl daha çok insan tarafından ziyaret ediliyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Via Ferrata İlk kez 1. ve 2. Dünya Savaşlarında askerlerin, tam teçhizatla Alp Dağları'nı aşmak amacıyla sarp dağ yamaçlarına oluşturdukları demir basamaklarla ortaya çıktı. Savaşların sona ermesi ile sağlık ve adrenalin arayışındaki milyonlarca insan tarafından spor amaçlı kullanılmaya başlandı" diye konuştu.
PARKURUN ZİRVESİNDE ASKER SELAMI VERDİLER
Geçen hafta sonu Kemaliye Doğa Sporları Kulübü (KEDOS) sporcuları tarafından Barış Pınarı Harekatı´na katılan askerlere destek vermek amacıyla bir tırmanış gerçekleştirildi. İki saatlik tırmanışın ardından 470 metre yükseklikteki zirveye ulaşan sporcular, burada asker selamı vererek Mehmetçik'e selam gönderdi.

ERZİNCAN

29 Ekim 2019 Salı

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