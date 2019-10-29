Doğu'da 3 ilde sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği Doğu Anadolu'da 3 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgâr genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan ve Erzurum’da 3, Kars ve Ardahan’da sıfır, Iğdır’da 6, Ağrı’da 1 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan’da 17, Iğdır'da 21, Ağrı'da 14, Kars'ta 16, Erzurum’da 13, Ardahan'da 14 derece olacak.

ERZİNCAN 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:16

GÜNEŞ 06:40

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:32

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.